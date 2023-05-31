Устрофеева Феврония Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Сын: Устрофеев Степан Васильев
Отец ребёнка: Устрофеев Василий Яковлев
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Устрофеев Василий Яковлев
Смерть
Неизвестно