Устрофеева Феврония Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устрофеева Феврония Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устрофеев Василий Яковлев

Рождение ребёнка
1850

Сын: Устрофеев Степан Васильев

Отец ребёнка: Устрофеев Василий Яковлев

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Устрофеев Устин Васильев

Отец ребёнка: Устрофеев Василий Яковлев

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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