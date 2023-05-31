Устрофеев Сильвестр Яковлев
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Устрофеев Яков Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1880
Сын: Устрофеев Семён Сильвестрович
Мать ребёнка: Устрофеева Степанида Иванова
Рождение ребёнка
05.05.1882
Сын: Устрофеев Николай Сильвестрович
Мать ребёнка: Устрофеева Степанида Иванова
Рождение ребёнка
06.01.1884
Дочь: Устрофеева Татьяна Сильвестровна
Мать ребёнка: Устрофеева Степанида Иванова
Рождение ребёнка
24.10.1887
Сын: Устрофеев Дмитрий Сильвестров
Мать ребёнка: Устрофеева Степанида Иванова
Рождение ребёнка
13.08.1889
Дочь: Устрофеева Наталья Сильвестровна
Мать ребёнка: Устрофеева Степанида Иванова
Смерть
Неизвестно