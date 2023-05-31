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Устрофеев Сильвестр Яковлев

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Устрофеев Яков Иванов

Мать: Устрофеева Дарья Романова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устрофеева Степанида Иванова

Рождение ребёнка
04.02.1880

Сын: Устрофеев Семён Сильвестрович

Мать ребёнка: Устрофеева Степанида Иванова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
05.05.1882

Сын: Устрофеев Николай Сильвестрович

Мать ребёнка: Устрофеева Степанида Иванова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
06.01.1884

Дочь: Устрофеева Татьяна Сильвестровна

Мать ребёнка: Устрофеева Степанида Иванова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
24.10.1887

Сын: Устрофеев Дмитрий Сильвестров

Мать ребёнка: Устрофеева Степанида Иванова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
13.08.1889

Дочь: Устрофеева Наталья Сильвестровна

Мать ребёнка: Устрофеева Степанида Иванова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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