(Таннэ) Лидия (Алида)
Место рожденияБеларусь
Дата рождения10.04.1927
Дата смерти01.02.2009
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1927
Отец: Таннэ Андрей
Мать: Таннэ Паулина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Липовцев Вениамин
Работа или профессия
Неизвестно
главный бухгалтер
Рождение ребёнка
10.08.1952
Сын: Липовцев Геннадий
Отец ребёнка: Липовцев Вениамин
Рождение ребёнка
24.09.1961
Сын: Липовцев Михаил
Отец ребёнка: Липовцев Вениамин
Рождение ребёнка
24.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Липовцев Вениамин
Смерть
01.02.2009