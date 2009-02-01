(Таннэ) Лидия (Алида) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Таннэ) Лидия (Алида)

(Таннэ) Лидия (Алида)

avatar

Место рождения

Беларусь

Дата рождения

10.04.1927

Дата смерти

01.02.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1926 г.р.

Дети

1952 г.р.
1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1927

Отец: Таннэ Андрей

Мать: Таннэ Паулина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липовцев Вениамин

Работа или профессия
Неизвестно
главный бухгалтер
Рождение ребёнка
10.08.1952

Сын: Липовцев Геннадий

Отец ребёнка: Липовцев Вениамин

Рождение ребёнка
24.09.1961

Сын: Липовцев Михаил

Отец ребёнка: Липовцев Вениамин

Рождение ребёнка
24.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Липовцев Вениамин

Смерть
01.02.2009

Мы используем куки для улучшения работы сайта.