Липовцев Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1952
Дата смерти05.09.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1952
Отец: Липовцев Вениамин
Мать: (Таннэ) Лидия (Алида)
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.09.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.09.1983
Причина смерти: Автокатастрофа