Липовцев Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липовцев Геннадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1952

Дата смерти

05.09.1983

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1952

Отец: Липовцев Вениамин

Мать: (Таннэ) Лидия (Алида)

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.09.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.09.1983
Причина смерти: Автокатастрофа

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