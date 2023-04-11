Липовцев Вениамин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липовцев Вениамин

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Место рождения

Барнаул

Дата рождения

26.03.1926

Дата смерти

13.05.1991

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

1952 г.р.
1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1926

Отец: Липовцев Павел Трофимович

Мать: (Чернова) Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Таннэ) Лидия (Алида)

Работа или профессия
Неизвестно
вет.фельдшер
Рождение ребёнка
10.08.1952

Сын: Липовцев Геннадий

Мать ребёнка: (Таннэ) Лидия (Алида)

Рождение ребёнка
24.09.1961

Сын: Липовцев Михаил

Мать ребёнка: (Таннэ) Лидия (Алида)

Рождение ребёнка
24.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Таннэ) Лидия (Алида)

Смерть
13.05.1991
Причина смерти: Астма
Похороны
Неизвестно

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