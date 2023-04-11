Липовцев Вениамин
Место рожденияБарнаул
Дата рождения26.03.1926
Дата смерти13.05.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Таннэ) Лидия (Алида)
Работа или профессия
Неизвестно
вет.фельдшер
Рождение ребёнка
10.08.1952
Сын: Липовцев Геннадий
Мать ребёнка: (Таннэ) Лидия (Алида)
Рождение ребёнка
24.09.1961
Сын: Липовцев Михаил
Мать ребёнка: (Таннэ) Лидия (Алида)
Рождение ребёнка
24.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Таннэ) Лидия (Алида)
Смерть
13.05.1991
Причина смерти: Астма
Похороны
Неизвестно