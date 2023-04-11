Таннэ Паулина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ozols ?
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1908
Сын: Таннэ Константин
Отец ребёнка: Таннэ Андрей
Рождение ребёнка
1912
Сын: Таннэ Иван
Отец ребёнка: Таннэ Андрей
Рождение ребёнка
10.04.1927
Дочь: (Таннэ) Лидия (Алида)
Отец ребёнка: Таннэ Андрей
Смерть
Неизвестно