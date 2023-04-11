Таннэ Паулина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таннэ Паулина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ozols ?

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1908

Сын: Таннэ Константин

Отец ребёнка: Таннэ Андрей

Рождение ребёнка
1912

Сын: Таннэ Иван

Отец ребёнка: Таннэ Андрей

Рождение ребёнка
10.04.1927

Дочь: (Таннэ) Лидия (Алида)

Отец ребёнка: Таннэ Андрей

Смерть
Неизвестно

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