Таннэ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Таннэ Константин
Мать ребёнка: Таннэ Паулина Андреевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Таннэ Иван
Мать ребёнка: Таннэ Паулина Андреевна
Беларусь
Рождение ребёнка
10.04.1927
Дочь: Лидия (Алида)
Мать ребёнка: Таннэ Паулина Андреевна
Беларусь
Смерть
Неизвестно