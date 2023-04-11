Таннэ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таннэ Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Таннэ Константин

Мать ребёнка: Таннэ Паулина Андреевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Таннэ Иван

Мать ребёнка: Таннэ Паулина Андреевна

Беларусь
Рождение ребёнка
10.04.1927

Дочь: Лидия (Алида)

Мать ребёнка: Таннэ Паулина Андреевна

Беларусь
Смерть
Неизвестно
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