Новикова (Глазатова) Евгения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1899
Дата смерти11.07.1989
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1899
Отец: Глазатов Николай Васильевич
Мать: Глазатова Мария
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Новиков Иван Александрович
Россия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка
Рождение ребёнка
1924
Сын: Новиков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Новиков Иван Александрович
Россия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка
Рождение ребёнка
29.09.1927
Отец ребёнка: Новиков Иван Александрович
Россия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка
Рождение ребёнка
15.04.1930
Отец ребёнка: Новиков Иван Александрович
Россия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка
Рождение ребёнка
21.10.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Иван Александрович
Россия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка
Рождение ребёнка
03.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Иван Александрович
Смерть
11.07.1989
Россия, Ленинградская область, город Гатчина
Причина смерти: возраст