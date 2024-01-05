Новикова (Глазатова) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Глазатова) Евгения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1899

Дата смерти

11.07.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1922 г.р.
1924 г.р.
1927 г.р.
1930 г.р.
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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1899

Отец: Глазатов Николай Васильевич

Мать: Глазатова Мария

Рождение ребёнка
1922

Сын: Новиков Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Новиков Иван Александрович

Россия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка
Рождение ребёнка
1924

Сын: Новиков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Новиков Иван Александрович

Россия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка
Рождение ребёнка
29.09.1927

Сын: Новиков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Новиков Иван Александрович

Россия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка
Рождение ребёнка
15.04.1930

Сын: Новиков Борис Иванович

Отец ребёнка: Новиков Иван Александрович

Россия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка
Рождение ребёнка
21.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Иван Александрович

Россия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка
Рождение ребёнка
03.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Иван Александрович

Смерть
11.07.1989
Россия, Ленинградская область, город Гатчина
Причина смерти: возраст
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