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Новиков Сергей Иванович

Место рождения

Россия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка

Дата рождения

29.09.1927

Дата смерти

07.03.1996

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1927

Отец: Новиков Иван Александрович

Мать: Новикова (глазатова) Евгения Николаевна

Россия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка
Рождение ребёнка
08.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Краснодарский край, Мостовской район, поселок Мостовской
Смерть
07.03.1996
Россия, город Воркута
Причина смерти: болезнь
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