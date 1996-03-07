Новиков Сергей Иванович
Место рожденияРоссия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка
Дата рождения29.09.1927
Дата смерти07.03.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1927
Россия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка
Рождение ребёнка
08.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Краснодарский край, Мостовской район, поселок Мостовской
Смерть
07.03.1996
Россия, город Воркута
Причина смерти: болезнь