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Новиков Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1888

Дата смерти

08.03.1964

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1922 г.р.
1924 г.р.
1927 г.р.
1930 г.р.
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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1888

Отец: Новиков Александр Дорофеевич

Мать: Новикова Марина

Рождение ребёнка
1922

Сын: Новиков Аркадий Иванович

Мать ребёнка: Новикова (глазатова) Евгения Николаевна

Россия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка
Рождение ребёнка
1924

Сын: Новиков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Новикова (глазатова) Евгения Николаевна

Россия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка
Рождение ребёнка
29.09.1927

Сын: Новиков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Новикова (глазатова) Евгения Николаевна

Россия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка
Рождение ребёнка
15.04.1930

Сын: Новиков Борис Иванович

Мать ребёнка: Новикова (глазатова) Евгения Николаевна

Россия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка
Рождение ребёнка
21.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова (глазатова) Евгения Николаевна

Россия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка
Рождение ребёнка
03.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова (глазатова) Евгения Николаевна

Смерть
08.03.1964
Россия, Сахалинская область, город Поронайск
Причина смерти: болезнь | Похоронен в городе Поронайске
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