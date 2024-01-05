Новиков Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1888
Дата смерти08.03.1964
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1888
Отец: Новиков Александр Дорофеевич
Мать: Новикова Марина
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Новикова (глазатова) Евгения Николаевна
Россия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка
Рождение ребёнка
1924
Сын: Новиков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Новикова (глазатова) Евгения Николаевна
Россия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка
Рождение ребёнка
29.09.1927
Мать ребёнка: Новикова (глазатова) Евгения Николаевна
Россия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка
Рождение ребёнка
15.04.1930
Мать ребёнка: Новикова (глазатова) Евгения Николаевна
Россия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка
Рождение ребёнка
21.10.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова (глазатова) Евгения Николаевна
Россия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка
Рождение ребёнка
03.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова (глазатова) Евгения Николаевна
Смерть
08.03.1964
Россия, Сахалинская область, город Поронайск
Причина смерти: болезнь | Похоронен в городе Поронайске