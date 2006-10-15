Новиков Борис Иванович
Место рожденияРоссия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка
Дата рождения15.04.1930
Дата смерти15.10.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1930
Россия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка
Рождение ребёнка
03.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова (шубина) Полина Прохоровна
Россия, Сахалинская область, город Поронайск
Рождение ребёнка
02.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова (шубина) Полина Прохоровна
Россия, Сахалинская область, город Поронайск
Развод
1988
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Россия, Сахалинская область, город Поронайск
Смерть
15.10.2006
Россия, Сахалинская область, город Поронайск
Причина смерти: болезнь