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Новиков Борис Иванович

Место рождения

Россия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка

Дата рождения

15.04.1930

Дата смерти

15.10.2006

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1930

Отец: Новиков Иван Александрович

Мать: Новикова (глазатова) Евгения Николаевна

Россия, Ярославская область, Рыбинский район, деревня Каменка
Рождение ребёнка
03.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова (шубина) Полина Прохоровна

Россия, Сахалинская область, город Поронайск
Рождение ребёнка
02.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова (шубина) Полина Прохоровна

Россия, Сахалинская область, город Поронайск
Развод
1988

Жена: Новикова (шубина) Полина Прохоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Россия, Сахалинская область, город Поронайск
Смерть
15.10.2006
Россия, Сахалинская область, город Поронайск
Причина смерти: болезнь
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