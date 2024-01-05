Глазатова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазатова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1899

Дочь: Новикова (глазатова) Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Глазатов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазатова Василиса Николаевна

Отец ребёнка: Глазатов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазатова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Глазатов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мачехина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Глазатов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазатова Матрена Николавна

Отец ребёнка: Глазатов Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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