Глазатова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.12.1899
Дочь: Новикова (глазатова) Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Глазатов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазатова Василиса Николаевна
Отец ребёнка: Глазатов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазатова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Глазатов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мачехина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Глазатов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазатова Матрена Николавна
Отец ребёнка: Глазатов Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно