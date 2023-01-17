Кажухов Семен Абрамов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Кажухов Абрам
Бракосочетание
12.04.1818 ст.
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Кажухова Екатерина Семенова
Мать ребёнка: Кажухова Феоклиста Антонова
Рождение ребёнка
29.01.1822 ст.
Мать ребёнка: Кажухова Феоклиста Антонова
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Кажухов Илья Семенов
Мать ребёнка: Кажухова Феоклиста Антонова
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Кажухова Феоклиста Антонова
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Кажухова Феоклиста Антонова
Бракосочетание
Между 1834 и 1843
Жена: Кажухова Марфа Юдова
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Кажухова Марфа Юдова
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Кажухов Осип Семенов
Мать ребёнка: Кажухова Марфа Юдова
Смерть
После 1858