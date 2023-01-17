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Кажухов Семен Абрамов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Кажухов Абрам

Мать: Кажухова Аксинья Васильева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
12.04.1818 ст.

Жена: Кажухова Феоклиста Антонова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Кажухова Екатерина Семенова

Мать ребёнка: Кажухова Феоклиста Антонова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.01.1822 ст.

Сын: Кажухов Семен Семенов

Мать ребёнка: Кажухова Феоклиста Антонова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Кажухов Илья Семенов

Мать ребёнка: Кажухова Феоклиста Антонова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Кажухов Григорий Семенов

Мать ребёнка: Кажухова Феоклиста Антонова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Кажухов Василий Семенов

Мать ребёнка: Кажухова Феоклиста Антонова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Между 1834 и 1843

Жена: Кажухова Марфа Юдова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Кажухов Михаил Семенов

Мать ребёнка: Кажухова Марфа Юдова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Кажухов Осип Семенов

Мать ребёнка: Кажухова Марфа Юдова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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