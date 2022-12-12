Кажухова Феоклиста Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиМежду 1834 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.04.1818 ст.
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Кажухова Екатерина Семенова
Отец ребёнка: Кажухов Семен Абрамов
Рождение ребёнка
29.01.1822 ст.
Отец ребёнка: Кажухов Семен Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Кажухов Илья Семенов
Отец ребёнка: Кажухов Семен Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Кажухов Семен Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Кажухов Семен Абрамов
Смерть
Между 1834 и 1858