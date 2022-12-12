Кажухова Феоклиста Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кажухова Феоклиста Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Между 1834 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.04.1818 ст.

Муж: Кажухов Семен Абрамов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Кажухова Екатерина Семенова

Отец ребёнка: Кажухов Семен Абрамов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.01.1822 ст.

Сын: Кажухов Семен Семенов

Отец ребёнка: Кажухов Семен Абрамов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Кажухов Илья Семенов

Отец ребёнка: Кажухов Семен Абрамов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Кажухов Григорий Семенов

Отец ребёнка: Кажухов Семен Абрамов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Кажухов Василий Семенов

Отец ребёнка: Кажухов Семен Абрамов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Между 1834 и 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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