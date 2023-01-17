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Кажухов Семен Семенов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

29.01.1822 ст.

Дата смерти

После 1859

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1822 ст.

Отец: Кажухов Семен Абрамов

Мать: Кажухова Феоклиста Антонова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Между 1840 и 1850

Жена: Кажухова Ефросинья Яковлева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Кажухов Кузьма Семенов

Мать ребёнка: Кажухова Ефросинья Яковлева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.08.1850 ст.

Дочь: Кажухова Евдокия Семенова

Мать ребёнка: Кажухова Ефросинья Яковлева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.08.1855 ст.

Сын: Кажухов Матвей Семенов

Мать ребёнка: Кажухова Ефросинья Яковлева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.10.1857

Сын: Кажухов Георгий Семенов

Мать ребёнка: Кажухова Ефросинья Яковлева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.10.1859 ст.

Дочь: Кажухова Пелагея Семенова

Мать ребёнка: Кажухова Ефросинья Яковлева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1859
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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