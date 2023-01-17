Кажухов Семен Семенов
Место рождения
Дата рождения29.01.1822 ст.
Дата смертиПосле 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1822 ст.
Отец: Кажухов Семен Абрамов
Бракосочетание
Между 1840 и 1850
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Кажухова Ефросинья Яковлева
Рождение ребёнка
04.08.1850 ст.
Дочь: Кажухова Евдокия Семенова
Мать ребёнка: Кажухова Ефросинья Яковлева
Рождение ребёнка
14.08.1855 ст.
Мать ребёнка: Кажухова Ефросинья Яковлева
Рождение ребёнка
28.10.1857
Мать ребёнка: Кажухова Ефросинья Яковлева
Рождение ребёнка
10.10.1859 ст.
Дочь: Кажухова Пелагея Семенова
Мать ребёнка: Кажухова Ефросинья Яковлева
Смерть
После 1859