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Кажухов Кузьма Семенов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

После 1878

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Кажухов Семен Семенов

Мать: Кажухова Ефросинья Яковлева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.04.1872 ст.

Дочь: Кажухова Александра Кузьмина

Мать ребёнка: Кажухова Евдокия Данилова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.04.1874 ст.

Дочь: Кажухова Матрена Кузьмина

Мать ребёнка: Кажухова Евдокия Данилова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.10.1875 ст.

Сын: Кажухов Андрей Кузьмин

Мать ребёнка: Кажухова Евдокия Данилова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.06.1878 ст.

Дочь: Кажухова Акилина Кузьмина

Мать ребёнка: Кажухова Евдокия Данилова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кажухова Евдокия Данилова

Смерть
После 1878
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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