Кажухов Кузьма Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиПосле 1878
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Кажухов Семен Семенов
Рождение ребёнка
15.04.1872 ст.
Дочь: Кажухова Александра Кузьмина
Мать ребёнка: Кажухова Евдокия Данилова
Рождение ребёнка
06.04.1874 ст.
Дочь: Кажухова Матрена Кузьмина
Мать ребёнка: Кажухова Евдокия Данилова
Рождение ребёнка
02.10.1875 ст.
Мать ребёнка: Кажухова Евдокия Данилова
Рождение ребёнка
01.06.1878 ст.
Дочь: Кажухова Акилина Кузьмина
Мать ребёнка: Кажухова Евдокия Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1878