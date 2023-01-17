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Кажухов Григорий Семенов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Кажухов Семен Абрамов

Мать: Кажухова Феоклиста Антонова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Кажухова Анна Григорьева

Мать ребёнка: Кажухова Ирина Иванова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Кажухова Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: Кажухова Ирина Иванова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кажухова Ирина Иванова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
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