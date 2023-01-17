Кажухова Марфа Юдова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1834 и 1843
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Кажухов Семен Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Кажухов Осип Семенов
Отец ребёнка: Кажухов Семен Абрамов
Смерть
После 1858