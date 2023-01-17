Кажухова Марфа Юдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кажухова Марфа Юдова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1834 и 1843

Муж: Кажухов Семен Абрамов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Кажухов Михаил Семенов

Отец ребёнка: Кажухов Семен Абрамов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Кажухов Осип Семенов

Отец ребёнка: Кажухов Семен Абрамов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
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