Лавренова (Азарова) Феоктиста Азаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1892
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1892
Отец: Азаров Азарий Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавренов Алексей Прокофьевич
Отец ребёнка: Лавренов Прокоп Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: (Лавренова) Прасковья Прокофьевна
Отец ребёнка: Лавренов Прокоп Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лавренов Прокоп Лаврентьевич