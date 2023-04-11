Лавренова (Азарова) Феоктиста Азаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавренова (Азарова) Феоктиста Азаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1892

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1892

Отец: Азаров Азарий Петров

Мать: (Азарова) Феодосия Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавренов Алексей Прокофьевич

Отец ребёнка: Лавренов Прокоп Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: (Лавренова) Прасковья Прокофьевна

Отец ребёнка: Лавренов Прокоп Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Около 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лавренов Прокоп Лаврентьевич

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