(Азарова) Феодосия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1892
Дочь: Лавренова Феоктиста Азаровна
Отец ребёнка: Азаров Азарий Петров
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Азаров Азарий Петров
215133 Semenovskoye, Smolensk Oblast Russia
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Азаров Азарий Петров
215133 Semenovskoye, Smolensk Oblast Russia