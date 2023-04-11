(Азарова) Феодосия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Азарова) Феодосия Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1892

Дочь: Лавренова Феоктиста Азаровна

Отец ребёнка: Азаров Азарий Петров

Рождение ребёнка
1894

Сын: Азаров Федор Азарович

Отец ребёнка: Азаров Азарий Петров

215133 Semenovskoye, Smolensk Oblast Russia
Рождение ребёнка
1898

Сын: Азаров Степан Азарович

Отец ребёнка: Азаров Азарий Петров

215133 Semenovskoye, Smolensk Oblast Russia
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