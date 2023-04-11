Азаров Азарий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Азаров Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1892
Дочь: Лавренова (Азарова) Феоктиста Азаровна
Мать ребёнка: (Азарова) Феодосия Андреева
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: (Азарова) Феодосия Андреева
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: (Азарова) Феодосия Андреева