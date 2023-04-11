Азаров Азарий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азаров Азарий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Азаров Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1892

Дочь: Лавренова (Азарова) Феоктиста Азаровна

Мать ребёнка: (Азарова) Феодосия Андреева

Рождение ребёнка
1894

Сын: Азаров Федор Азарович

Мать ребёнка: (Азарова) Феодосия Андреева

Рождение ребёнка
1898

Сын: Азаров Степан Азарович

Мать ребёнка: (Азарова) Феодосия Андреева

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