Лавренов Прокоп Лаврентьевич
Место рожденияРоссия, Смоленская область, Вяземский район, д Семеновское
Дата рождения07.07.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1895
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавренов Алексей Прокофьевич
Мать ребёнка: Лавренова (Азарова) Феоктиста Азаровна
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: (Лавренова) Прасковья Прокофьевна
Мать ребёнка: Лавренова (Азарова) Феоктиста Азаровна
Рождение ребёнка
Около 1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лавренова (Азарова) Феоктиста Азаровна