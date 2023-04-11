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Лавренов Прокоп Лаврентьевич

Место рождения

Россия, Смоленская область, Вяземский район, д Семеновское

Дата рождения

07.07.1895

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1871 г.р.

Дети

Около 1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
07.07.1895

Отец: Лавренов Лавр Трифонов

Мать: (Лавренова) Дария Филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавренов Алексей Прокофьевич

Мать ребёнка: Лавренова (Азарова) Феоктиста Азаровна

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: (Лавренова) Прасковья Прокофьевна

Мать ребёнка: Лавренова (Азарова) Феоктиста Азаровна

Рождение ребёнка
Около 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лавренова (Азарова) Феоктиста Азаровна

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