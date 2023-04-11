Лавренов Алексей Прокофьевич
Место рожденияРоссия, Смоленская область, Вяземский район, д Семеновское
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
30.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
14.06.1958
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