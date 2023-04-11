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Лавренов Алексей Прокофьевич

Место рождения

Россия, Смоленская область, Вяземский район, д Семеновское

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лавренов Прокоп Лаврентьевич

Мать: Лавренова (Азарова) Феоктиста Азаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
30.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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