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Портнов Василий Григорьевич

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Место рождения

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

24.03.1900

Дата смерти

13.08.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1900

Отец: Портнов Григорий Иванович

Мать: Портнова Татьяна Николаевна

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
13.11.1923

Жена: Портнова Мария Ивановна

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.06.1927

Сын: Портнов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Портнова Мария Ивановна

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.06.1932

Сын: Портнов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Портнова Мария Ивановна

Воскресенское, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
13.08.1966
Рязань, город Рязань, Рязанская область
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