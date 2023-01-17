Портнов Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения24.03.1900
Дата смерти13.08.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1900
Бракосочетание
13.11.1923
Жена: Портнова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
14.06.1927
Сын: Портнов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Портнова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
09.06.1932
Мать ребёнка: Портнова Мария Ивановна
Воскресенское, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
13.08.1966
Рязань, город Рязань, Рязанская область