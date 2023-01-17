Портнова (Козина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портнова (Козина) Мария Ивановна

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Место рождения

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

31.03.1906

Дата смерти

15.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1906

Отец: Козин Иван Семёнович

Мать: не указана

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
13.11.1923

Муж: Портнов Василий Григорьевич

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.06.1927

Сын: Портнов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Портнов Василий Григорьевич

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.06.1932

Сын: Портнов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Портнов Василий Григорьевич

Воскресенское, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
15.04.1993
Рязань, город Рязань, Рязанская область
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