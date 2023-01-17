Портнова (Козина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения31.03.1906
Дата смерти15.04.1993
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1906
Отец: Козин Иван Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1923
Рождение ребёнка
14.06.1927
Сын: Портнов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Портнов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
09.06.1932
Отец ребёнка: Портнов Василий Григорьевич
Воскресенское, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
15.04.1993
Рязань, город Рязань, Рязанская область