Портнова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портнова Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 20.03.1878

Дата смерти

20.03.1949

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 20.03.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1900

Сын: Портнов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Портнов Григорий Иванович

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Портнов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Между 1910 и 1911

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Портнов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Гладышева Полина Григорьевна

Отец ребёнка: Портнов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Ширяева Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Портнов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Голубева Раиса Григорьевна

Отец ребёнка: Портнов Григорий Иванович

Смерть
20.03.1949
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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