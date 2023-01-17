Портнова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 20.03.1878
Дата смерти20.03.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 20.03.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1900
Сын: Портнов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Портнов Григорий Иванович
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Портнов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Между 1910 и 1911
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Портнов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Гладышева Полина Григорьевна
Отец ребёнка: Портнов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Ширяева Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Портнов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Голубева Раиса Григорьевна
Отец ребёнка: Портнов Григорий Иванович
Смерть
20.03.1949
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан