Елисеев Александр Никитич
Место рождения
Дата рождения13.05.1930
Дата смерти07.02.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1930
Отец: Елисеев Никита Иванович
Мать: Елисеева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
31.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елисеева Лидия Захаровна
Рождение ребёнка
23.01.1960
Сын: Елисеев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Елисеева Лидия Захаровна
Рождение ребёнка
21.03.1963
Сын: Елисеев Валерий Александрович
Мать ребёнка: Елисеева Лидия Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елисеева Лидия Захаровна
Смерть
07.02.1982