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Елисеев Александр Никитич

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

13.05.1930

Дата смерти

07.02.1982

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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1960 г.р.
1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1930

Отец: Елисеев Никита Иванович

Мать: Елисеева Марфа Ивановна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елисеева Лидия Захаровна

Рождение ребёнка
23.01.1960

Сын: Елисеев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Елисеева Лидия Захаровна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.03.1963

Сын: Елисеев Валерий Александрович

Мать ребёнка: Елисеева Лидия Захаровна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
После 1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Лидия Захаровна

Смерть
07.02.1982
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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