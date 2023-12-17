Елисеева (Телегина) Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1911 ст.
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1911 ст.
Отец: Телегин Иван Давыдов
Рождение ребёнка
1925
Сын: Елисеев Иван Никитич
Отец ребёнка: Елисеев Никита Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1927
Дочь: Куликова Валентина Никитична
Отец ребёнка: Елисеев Никита Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1930
Сын: Елисеев Александр Никитич
Отец ребёнка: Елисеев Никита Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1934
Дочь: Чернова Надежда Никитична
Отец ребёнка: Елисеев Никита Иванович
Рождение ребёнка
29.01.1942
Дочь: Устинова Нина Никитична
Отец ребёнка: Елисеев Никита Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Лидия Никитична
Отец ребёнка: Елисеев Никита Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Елисеев Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1983