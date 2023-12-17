Елисеева (Телегина) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Телегина) Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1911 ст.

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1911 ст.

Отец: Телегин Иван Давыдов

Мать: Телегина Татьяна Самуиловна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Елисеев Иван Никитич

Отец ребёнка: Елисеев Никита Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1927

Дочь: Куликова Валентина Никитична

Отец ребёнка: Елисеев Никита Иванович

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.05.1930

Сын: Елисеев Александр Никитич

Отец ребёнка: Елисеев Никита Иванович

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.08.1934

Дочь: Чернова Надежда Никитична

Отец ребёнка: Елисеев Никита Иванович

Рождение ребёнка
29.01.1942

Дочь: Устинова Нина Никитична

Отец ребёнка: Елисеев Никита Иванович

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Лидия Никитична

Отец ребёнка: Елисеев Никита Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Григорий Никитич

Отец ребёнка: Елисеев Никита Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Никита Иванович

Смерть
1983
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