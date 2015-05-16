Куликова (Елисеева) Валентина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Елисеева) Валентина Никитична

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

14.10.1927

Дата смерти

16.05.2015

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

1949 г.р.
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Место
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Рождение
14.10.1927

Отец: Елисеев Никита Иванович

Мать: Елисеева Марфа Ивановна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.10.1949

Сын: Куликов Александр Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
02.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
18.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Иван Васильевич

Смерть
16.05.2015
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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