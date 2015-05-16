Куликова (Елисеева) Валентина Никитична
Место рождения
Дата рождения14.10.1927
Дата смерти16.05.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1927
Отец: Елисеев Никита Иванович
Мать: Елисеева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
14.10.1949
Сын: Куликов Александр Иванович
Отец ребёнка: Куликов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
02.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куликов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
18.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куликов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.05.2015