Елисеева (Костина) Лидия Захаровна
Место рождения
Дата рождения17.03.1927
Дата смерти26.02.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1927
Рождение ребёнка
31.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елисеев Александр Никитич
Рождение ребёнка
23.01.1960
Сын: Елисеев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Елисеев Александр Никитич
Рождение ребёнка
21.03.1963
Сын: Елисеев Валерий Александрович
Отец ребёнка: Елисеев Александр Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.2019