Елисеева (Костина) Лидия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Костина) Лидия Захаровна

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

17.03.1927

Дата смерти

26.02.2019

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1927

Отец: Костин Захар Фролович

Мать: Костина Анастасия Степановна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елисеев Александр Никитич

Рождение ребёнка
23.01.1960

Сын: Елисеев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Елисеев Александр Никитич

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.03.1963

Сын: Елисеев Валерий Александрович

Отец ребёнка: Елисеев Александр Никитич

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Александр Никитич

Смерть
26.02.2019
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