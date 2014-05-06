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Елисеев Валерий Александрович

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

21.03.1963

Дата смерти

06.05.2014

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1963

Отец: Елисеев Александр Никитич

Мать: Елисеева Лидия Захаровна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.11.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.05.2014
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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