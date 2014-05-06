Елисеев Валерий Александрович
Место рождения
Дата рождения21.03.1963
Дата смерти06.05.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1963
Рождение ребёнка
12.11.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.05.2014