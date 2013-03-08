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Елисеев Сергей Александрович

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

23.01.1960

Дата смерти

08.03.2013

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1960

Отец: Елисеев Александр Никитич

Мать: Елисеева Лидия Захаровна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.02.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.03.2013
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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