Сильянов Анисим Никитин 1771 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСильянов Анисим Никитин

Сильянов Анисим Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Сильянов Никита Селиванов

Мать: Сильянова Фекла Дементьева

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Сильянова) Евдокия Анисимова

Мать ребёнка: Сильянова Ирина (Арина)

Рождение ребёнка
03.02.1802

Дочь: (Сильянов) ?

Мать ребёнка: Сильянова Ирина (Арина)

Рождение ребёнка
03.02.1802

Дочь: (Сильянова) Анна Анисимовна

Мать ребёнка: Сильянова Ирина (Арина)

Рождение ребёнка
1806

Сын: Сильянов Константин Анисимов

Мать ребёнка: Сильянова Ирина (Арина)

Рождение ребёнка
15.12.1814

Дочь: Евгения Анисимовна

Мать ребёнка: Сильянова Ирина (Арина)

с. Старокленское Раненбургского уезда
Упоминается как крепостная крестьянка помещицы Екатерины Васильевны Беляевой
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евгения Анисимова

Мать ребёнка: Сильянова Ирина (Арина)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.