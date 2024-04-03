Сильянова Ирина (Арина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Сильянова) Евдокия Анисимова
Отец ребёнка: Сильянов Анисим Никитин
Рождение ребёнка
03.02.1802
Дочь: (Сильянов) ?
Отец ребёнка: Сильянов Анисим Никитин
Рождение ребёнка
03.02.1802
Дочь: (Сильянова) Анна Анисимовна
Отец ребёнка: Сильянов Анисим Никитин
Рождение ребёнка
1806
Сын: Сильянов Константин Анисимов
Отец ребёнка: Сильянов Анисим Никитин
Рождение ребёнка
15.12.1814
Дочь: Евгения Анисимовна
Отец ребёнка: Сильянов Анисим Никитин
с. Старокленское Раненбургского уезда
Упоминается как крепостная крестьянка помещицы Екатерины Васильевны Беляевой
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евгения Анисимова
Отец ребёнка: Сильянов Анисим Никитин
Смерть
Неизвестно