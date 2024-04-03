Сильянова Ирина (Арина) 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сильянова Ирина (Арина)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Сильянова) Евдокия Анисимова

Отец ребёнка: Сильянов Анисим Никитин

Рождение ребёнка
03.02.1802

Дочь: (Сильянов) ?

Отец ребёнка: Сильянов Анисим Никитин

Рождение ребёнка
03.02.1802

Дочь: (Сильянова) Анна Анисимовна

Отец ребёнка: Сильянов Анисим Никитин

Рождение ребёнка
1806

Сын: Сильянов Константин Анисимов

Отец ребёнка: Сильянов Анисим Никитин

Рождение ребёнка
15.12.1814

Дочь: Евгения Анисимовна

Отец ребёнка: Сильянов Анисим Никитин

с. Старокленское Раненбургского уезда
Упоминается как крепостная крестьянка помещицы Екатерины Васильевны Беляевой
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евгения Анисимова

Отец ребёнка: Сильянов Анисим Никитин

Смерть
Неизвестно

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