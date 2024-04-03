Сильянова Фекла Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Сильянов Никита Селиванов
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Сильянов Никита Селиванов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Сильянова) Марина Никитина
Отец ребёнка: Сильянов Никита Селиванов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Сильянова) Матрона Никитина
Отец ребёнка: Сильянов Никита Селиванов
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Сильянов Никита Селиванов
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Сильянов Никита Селиванов
Смерть
Неизвестно