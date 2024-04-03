Сильянова Фекла Дементьева 1748 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сильянова Фекла Дементьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Сачкова(Сильянова) (Сильянова) 1Я Жена Евфимия (Афимья) Никитична

Отец ребёнка: Сильянов Никита Селиванов

Рождение ребёнка
1771

Сын: Сильянов Анисим Никитин

Отец ребёнка: Сильянов Никита Селиванов

Рождение ребёнка
1775

Сын: Сильянов Василий Никитин

Отец ребёнка: Сильянов Никита Селиванов

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Сильянова) Марина Никитина

Отец ребёнка: Сильянов Никита Селиванов

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Сильянова) Матрона Никитина

Отец ребёнка: Сильянов Никита Селиванов

Рождение ребёнка
1781

Сын: Сильянов Евдоким Никитин

Отец ребёнка: Сильянов Никита Селиванов

Рождение ребёнка
1790

Сын: Сильянов Иван Никитин

Отец ребёнка: Сильянов Никита Селиванов

Смерть
Неизвестно

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