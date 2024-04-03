Сильянов Никита Селиванов 1748 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сильянов Никита Селиванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Основатель Фамилии Сильянов Селиван (Сильян) Семенов

Мать: ?

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Сачкова(Сильянова) (Сильянова) 1Я Жена Евфимия (Афимья) Никитична

Мать ребёнка: Сильянова Фекла Дементьева

Рождение ребёнка
1771

Сын: Сильянов Анисим Никитин

Мать ребёнка: Сильянова Фекла Дементьева

Рождение ребёнка
1775

Сын: Сильянов Василий Никитин

Мать ребёнка: Сильянова Фекла Дементьева

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Сильянова) Марина Никитина

Мать ребёнка: Сильянова Фекла Дементьева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Сильянова) Матрона Никитина

Мать ребёнка: Сильянова Фекла Дементьева

Рождение ребёнка
1781

Сын: Сильянов Евдоким Никитин

Мать ребёнка: Сильянова Фекла Дементьева

Рождение ребёнка
1790

Сын: Сильянов Иван Никитин

Мать ребёнка: Сильянова Фекла Дементьева

Смерть
1818
с. Старокленское

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