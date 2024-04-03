Сильянов Никита Селиванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Рождение ребёнка
1768
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Сильянова Фекла Дементьева
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Сильянова Фекла Дементьева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Сильянова) Марина Никитина
Мать ребёнка: Сильянова Фекла Дементьева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Сильянова) Матрона Никитина
Мать ребёнка: Сильянова Фекла Дементьева
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Сильянова Фекла Дементьева
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Сильянова Фекла Дементьева
Смерть
1818
с. Старокленское