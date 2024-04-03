Основатель Фамилии Сильянов Селиван (Сильян) Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смерти1788
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Сильянов Никифор Селиванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1748
Сын: Сильянов Никита Селиванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1749
Сын: Сильянов Михаил Селиванов
Мать ребёнка: ?
Смерть
1788