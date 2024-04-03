Основатель Фамилии Сильянов Селиван (Сильян) Семенов 1719 — найти родственников по фамилии на Familio
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Основатель Фамилии Сильянов Селиван (Сильян) Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Сильянов Никифор Селиванов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1748

Сын: Сильянов Никита Селиванов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1749

Сын: Сильянов Михаил Селиванов

Мать ребёнка: ?

Смерть
1788

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