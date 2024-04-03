Сильянов Константин Анисимов 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСильянов Константин Анисимов

Сильянов Константин Анисимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Сильянов Анисим Никитин

Мать: Сильянова Ирина (Арина)

Рождение ребёнка
1831

Сын: Сильянов Павел Константинов

Мать ребёнка: Сильянова Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1833

Сын: Сильянов Михаил Константинов

Мать ребёнка: Сильянова Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
23.08.1836

Сын: Сильянов Петр Константинович

Мать ребёнка: Сильянова Евдокия Григорьева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.