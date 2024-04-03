Сильянов Константин Анисимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Сильянов Анисим Никитин
Мать: Сильянова Ирина (Арина)
Рождение ребёнка
1831
Сын: Сильянов Павел Константинов
Мать ребёнка: Сильянова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Сильянов Михаил Константинов
Мать ребёнка: Сильянова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
23.08.1836
Сын: Сильянов Петр Константинович
Мать ребёнка: Сильянова Евдокия Григорьева
Смерть
Неизвестно