Сильянова Евдокия Григорьева 1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сильянова Евдокия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Сильянов Павел Константинов

Отец ребёнка: Сильянов Константин Анисимов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Сильянов Михаил Константинов

Отец ребёнка: Сильянов Константин Анисимов

Рождение ребёнка
23.08.1836

Сын: Сильянов Петр Константинович

Отец ребёнка: Сильянов Константин Анисимов

Смерть
Неизвестно

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