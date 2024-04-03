Сильянова Евдокия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Сильянов Павел Константинов
Отец ребёнка: Сильянов Константин Анисимов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Сильянов Михаил Константинов
Отец ребёнка: Сильянов Константин Анисимов
Рождение ребёнка
23.08.1836
Сын: Сильянов Петр Константинович
Отец ребёнка: Сильянов Константин Анисимов
Смерть
Неизвестно