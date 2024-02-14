Заплатина (Зангиева) Ирина Касполатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заплатина (Зангиева) Ирина Касполатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1951

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1951

Отец: Зангиев Касполат Хаджиумарович

Мать: Зангиева Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заплатин Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
1972

Сын: Заплатин Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Заплатин Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
24.05.1976

Дочь: Сандул Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Заплатин Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
20.08.1983

Дочь: Хайлова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Заплатин Анатолий Алексеевич

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