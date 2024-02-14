Заплатин Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1972
Сын: Заплатин Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Заплатина Ирина Касполатовна
Рождение ребёнка
24.05.1976
Дочь: Сандул Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Заплатина Ирина Касполатовна
Рождение ребёнка
20.08.1983
Дочь: Хайлова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Заплатина Ирина Касполатовна