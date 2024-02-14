Заплатин Анатолий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаплатин Анатолий Алексеевич

Заплатин Анатолий Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1947

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заплатина Ирина Касполатовна

Рождение ребёнка
1972

Сын: Заплатин Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Заплатина Ирина Касполатовна

Рождение ребёнка
24.05.1976

Дочь: Сандул Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Заплатина Ирина Касполатовна

Рождение ребёнка
20.08.1983

Дочь: Хайлова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Заплатина Ирина Касполатовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.