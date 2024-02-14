Сандул (Заплатина) Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сандул (Заплатина) Галина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1976

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1976

Отец: Заплатин Анатолий Алексеевич

Мать: Заплатина Ирина Касполатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сандул Андрей

Рождение ребёнка
16.01.1996

Дочь: Полякова Алена Андреевна

Отец ребёнка: Сандул Андрей

Рождение ребёнка
28.06.2003

Сын: Сандул Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Сандул Андрей

Рождение ребёнка
2011

Дочь: Сандул Виктория Андреевна

Отец ребёнка: Сандул Андрей

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