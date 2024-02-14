Сандул (Заплатина) Галина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сандул Андрей
Рождение ребёнка
16.01.1996
Дочь: Полякова Алена Андреевна
Отец ребёнка: Сандул Андрей
Рождение ребёнка
28.06.2003
Сын: Сандул Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Сандул Андрей
Рождение ребёнка
2011
Дочь: Сандул Виктория Андреевна
Отец ребёнка: Сандул Андрей