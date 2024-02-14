Хайлова (Заплатина) Елена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.2007
Сын: Хайлов Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Хайлов Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
08.05.2018
Сын: Хайлов Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Хайлов Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
17.11.2019
Дочь: Хайлова Алиса Анатольевна
Отец ребёнка: Хайлов Анатолий Сергеевич