Хайлова (Заплатина) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайлова (Заплатина) Елена Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1983

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1983

Отец: Заплатин Анатолий Алексеевич

Мать: Заплатина Ирина Касполатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайлов Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
23.06.2007

Сын: Хайлов Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Хайлов Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
08.05.2018

Сын: Хайлов Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Хайлов Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
17.11.2019

Дочь: Хайлова Алиса Анатольевна

Отец ребёнка: Хайлов Анатолий Сергеевич

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