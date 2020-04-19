Зангиева (Капралова) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗангиева (Капралова) Нина Николаевна

Зангиева (Капралова) Нина Николаевна

avatar

Место рождения

Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

25.12.1929

Дата смерти

19.04.2020

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1929

Отец: Капралов Николай Михайлович

Мать: Капралова Екатерина Александровна

Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зангиев Касполат Хаджиумарович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.11.1951

Дочь: Заплатина Ирина Касполатовна

Отец ребёнка: Зангиев Касполат Хаджиумарович

Рождение ребёнка
22.01.1956

Сын: Зангиев Виктор Касполатович

Отец ребёнка: Зангиев Касполат Хаджиумарович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
19.04.2020
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.