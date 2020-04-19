Зангиева (Капралова) Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения25.12.1929
Дата смерти19.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.11.1951
Дочь: Заплатина Ирина Касполатовна
Отец ребёнка: Зангиев Касполат Хаджиумарович
Рождение ребёнка
22.01.1956
Сын: Зангиев Виктор Касполатович
Отец ребёнка: Зангиев Касполат Хаджиумарович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
19.04.2020
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область