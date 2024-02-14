Капралов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капралов Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1897

Дата смерти

25.05.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капралова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
25.12.1929

Дочь: Зангиева Нина Николаевна

Мать ребёнка: Капралова Екатерина Александровна

Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
25.05.1943

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