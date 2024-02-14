Капралов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1897
Дата смерти25.05.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1929
Дочь: Зангиева Нина Николаевна
Мать ребёнка: Капралова Екатерина Александровна
Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
25.05.1943