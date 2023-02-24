Дарья Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1689 ст.
Дата смертиПосле 1737 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1689 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Источник: доп.перепись 1737г. (РГАДА_Д.1679 стр. 61 Семья/Двор №4)
Бракосочетание
Между 1708 и 1710 ст.
Муж: Иван Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1713 ст.
Сын: Матвей Иванов
Отец ребёнка: Иван Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1721 ст.
Сын: Сергей Иванов
Отец ребёнка: Иван Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1727 ст.
Сын: Максим Иванов
Отец ребёнка: Иван Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1731 ст.
Сын: Афанасий Иванов
Отец ребёнка: Иван Кириллов
Смерть
После 1737 ст.