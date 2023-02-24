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Дарья Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1689 ст.

Дата смерти

После 1737 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1690 г.р.

Дети

Около 1713 г.р.
Около 1721 г.р.
Около 1727 г.р.
Около 1731 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1689 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Источник: доп.перепись 1737г. (РГАДА_Д.1679 стр. 61 Семья/Двор №4)
Бракосочетание
Между 1708 и 1710 ст.

Муж: Иван Кириллов

Рождение ребёнка
Около 1713 ст.

Сын: Матвей Иванов

Отец ребёнка: Иван Кириллов

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1721 ст.

Сын: Сергей Иванов

Отец ребёнка: Иван Кириллов

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1727 ст.

Сын: Максим Иванов

Отец ребёнка: Иван Кириллов

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1731 ст.

Сын: Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Иван Кириллов

Глотаево, Домодедово, Московская область
Смерть
После 1737 ст.
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