Матвей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1713 ст.
Дата смертиМежду 1788 и 1790 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713 ст.
Отец: Иван Кириллов
Мать: Дарья Савельева
Бракосочетание
С 1729 по 1734 ст.
Жена: Татьяна Антипова
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.
Сын: Пётр Матвеев
Мать ребёнка: Татьяна Антипова
Рождение ребёнка
Около 1749 ст.
Сын: Антон Матвеев
Мать ребёнка: Татьяна Антипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Антипова
Смерть
Между 1788 и 1790 ст.