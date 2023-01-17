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Матвей Иванов

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Около 1713 ст.

Дата смерти

Между 1788 и 1790 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1690 г.р.

Мать

Около 1689 г.р.

Жена

1713 г.р.

Дети

Около 1745 г.р.
Около 1749 г.р.

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713 ст.

Отец: Иван Кириллов

Мать: Дарья Савельева

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
С 1729 по 1734 ст.

Жена: Татьяна Антипова

Рождение ребёнка
Около 1745 ст.

Сын: Пётр Матвеев

Мать ребёнка: Татьяна Антипова

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1749 ст.

Сын: Антон Матвеев

Мать ребёнка: Татьяна Антипова

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Антипова

Смерть
Между 1788 и 1790 ст.
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