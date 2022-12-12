Иван Кириллов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1690 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690 ст.
Отец: Кирилл Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1713 ст.
Сын: Матвей Иванов
Мать ребёнка: Агафья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1721 ст.
Сын: Сергей Иванов
Мать ребёнка: Агафья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1727 ст.
Сын: Максим Иванов
Мать ребёнка: Агафья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1731 ст.
Сын: Афанасий
Мать ребёнка: Агафья Степанова
Смерть
Неизвестно