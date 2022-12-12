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Иван Кириллов

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Около 1690 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1671 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1713 г.р.
Около 1721 г.р.
Около 1727 г.р.
Около 1731 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690 ст.

Отец: Кирилл Григорьев

Мать: не указана

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1713 ст.

Сын: Матвей Иванов

Мать ребёнка: Агафья Степанова

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1721 ст.

Сын: Сергей Иванов

Мать ребёнка: Агафья Степанова

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1727 ст.

Сын: Максим Иванов

Мать ребёнка: Агафья Степанова

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1731 ст.

Сын: Афанасий

Мать ребёнка: Агафья Степанова

Смерть
Неизвестно
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