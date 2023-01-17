Сергей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721 ст.
Дата смертиМежду 1763 и 1795 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721 ст.
Отец: Иван Кириллов
Мать: Дарья Савельева
Рождение ребёнка
1740 или 1752 ст.
Сын: Антон Сергеев
Мать ребёнка: Мавра Миронова
Ист.: Ревизские сказки по 6 и 7 ревизиям за 1811 и 1816 гг (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.20 и Д.177). В исповедных росписях церкви Архистратига Михаила, с. Михайловское за 1795 год указан возраст 55 лет (... Показать все
Рождение ребёнка
До 1747 ст.
Сын: Григорий Сергеев
Мать ребёнка: Мавра Миронова
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Дочь: Марфа Сергеева
Мать ребёнка: Мавра Миронова
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Дочь: Параскева Сергеева
Мать ребёнка: Мавра Миронова
Рождение ребёнка
1763 ст.
Сын: Василий Сергеев
Мать ребёнка: Мавра Миронова
Источники: Ревизские сказки по 6 и 7 ревизиям за 1811 и 1816 гг (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.20 и Д.177); Исповедные росписи, 1795 год (Ф.737 Оп.1 Д.3473)
Рождение ребёнка
1766 ст.
Сын: Никифор Сергеев
Мать ребёнка: Мавра Миронова
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Федот Сергеев
Мать ребёнка: Мавра Миронова
Источник: Исповедные росписи церкви Архистратига Михаила,с. Михайловског, 1795 год (Ф.737 Оп.1 Д.3473)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Миронова
Смерть
Между 1763 и 1795 ст.