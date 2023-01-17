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Сергей Иванов

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Около 1721 ст.

Дата смерти

Между 1763 и 1795 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1690 г.р.

Мать

Около 1689 г.р.

Жена

Около 1723 г.р.

Дети

1740 или 1752 г.р.
До 1747 г.р.
Около 1755 г.р.
Около 1761 г.р.
1763 г.р.
1766 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721 ст.

Отец: Иван Кириллов

Мать: Дарья Савельева

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1740 или 1752 ст.

Сын: Антон Сергеев

Мать ребёнка: Мавра Миронова

Глотаево, Домодедово, Московская область
Ист.: Ревизские сказки по 6 и 7 ревизиям за 1811 и 1816 гг (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.20 и Д.177). В исповедных росписях церкви Архистратига Михаила, с. Михайловское за 1795 год указан возраст 55 лет (... Показать все
Рождение ребёнка
До 1747 ст.

Сын: Григорий Сергеев

Мать ребёнка: Мавра Миронова

Рождение ребёнка
Около 1755 ст.

Дочь: Марфа Сергеева

Мать ребёнка: Мавра Миронова

Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Дочь: Параскева Сергеева

Мать ребёнка: Мавра Миронова

Рождение ребёнка
1763 ст.

Сын: Василий Сергеев

Мать ребёнка: Мавра Миронова

Глотаево, Домодедово, Московская область
Источники: Ревизские сказки по 6 и 7 ревизиям за 1811 и 1816 гг (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.20 и Д.177); Исповедные росписи, 1795 год (Ф.737 Оп.1 Д.3473)
Рождение ребёнка
1766 ст.

Сын: Никифор Сергеев

Мать ребёнка: Мавра Миронова

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Федот Сергеев

Мать ребёнка: Мавра Миронова

Глотаево, Домодедово, Московская область
Источник: Исповедные росписи церкви Архистратига Михаила,с. Михайловског, 1795 год (Ф.737 Оп.1 Д.3473)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Миронова

Смерть
Между 1763 и 1795 ст.
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