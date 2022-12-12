Максим Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727 ст.
Отец: Иван Кириллов
Мать: Агафья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.
Сын: Илья Максимов
Мать ребёнка: Прасковья Федосеева
Рождение ребёнка
До 1747 ст.
Сын: Григогорий Максимов
Мать ребёнка: Прасковья Федосеева
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.
Дочь: Меланья Максимова
Мать ребёнка: Прасковья Федосеева
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Сын: Гаврила Максимов
Мать ребёнка: Прасковья Федосеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Федосеева
Смерть
Неизвестно