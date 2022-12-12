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Максим Иванов

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Около 1727 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1690 г.р.

Мать

Около 1693 г.р.

Жена

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727 ст.

Отец: Иван Кириллов

Мать: Агафья Степанова

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.

Сын: Илья Максимов

Мать ребёнка: Прасковья Федосеева

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
До 1747 ст.

Сын: Григогорий Максимов

Мать ребёнка: Прасковья Федосеева

Рождение ребёнка
Около 1753 ст.

Дочь: Меланья Максимова

Мать ребёнка: Прасковья Федосеева

Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Сын: Гаврила Максимов

Мать ребёнка: Прасковья Федосеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Федосеева

Смерть
Неизвестно
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